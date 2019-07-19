В Саранске был задержан подозреваемый в хищении денег из офиса микрофинансовой организации

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего местного жителя, который подозревается в краже денежных средств из офиса микрофинансовой организации.

Днём 11 июля 45-летний ранее судимый житель Саранска зашел в офис микрофинансовой организации. Угрожая физической расправой, мужчина похитил мобильный телефон работницы организации и денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Спустя некоторое время горожанин был задержан. Мужчина заявил, что решил совершить преступление из-за финансовых трудностей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф