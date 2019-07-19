Полицейские разыскивают жителя Мордовии, который несколько месяцев назад пропал без вести

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать местного жителя, который несколько месяцев назад пропал без вести.

Козлов Евгений Васильевич 1989 года рождения, проживающий в посёлке Чекаевский Лямбирского района, в ноябре прошлого года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в кожаную куртку коричневого цвета с меховым воротником, футболку серого цвета, джинсы темно-синего цвета и ботинки черного цвета на шнурках. На правой щеке мужчины имеется шрам от пореза длиной 2 см.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 38-59-56, 8-987-692-6364.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пропал без вести мужчина, страдающий эпилепсией.

Источник: 13.мвд.рф