В Мордовии прокуратура оспорила в суде сделку по передаче в аренду нежилого помещения

В Мордовии прокуратура в судебном порядке оспорила сделку по передаче в аренду нежилого помещения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района вопреки требованиям законодательства о защите конкуренции передало для использования коммерческой организации находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение площадью 35 квадратных метров без проведения торгов.

Сделка была оспорена в целях недопущения ограничения конкуренции и восстановления нарушенных прав лиц, которые могли бы претендовать на право пользования муниципальным имуществом.

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Источник: prokrm.ru