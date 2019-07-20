В Мордовии полицейские организовали культурную программу для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Вастома»

Сотрудники правоохранительных органов посетили детский оздоровительный лагерь «Вастома», расположенный в посёлке Смольный Ичалковского района.

Старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД по Мордовии, капитан полиции Ольга Аносова рассказала о профилактике детского дорожного травматизма. Ведущий специалист-эксперт УНК МВД Евгения Толкунова довела информацию о проблемах наркомании среди несовершеннолетних. Об административной ответственности несовершеннолетних подробно рассказала старший инспектор отделения ПДН ОП №1 УМВД РФ по Саранску, майор полиции Елена Мигачева. На эту же тему беседу с ребятами провела декан юридического факультета МГУ имени Н.П. Огарева Юлия Сушкова.

О том, как выявить тревожные состояния у подростков и побороть страхи, рассказала психолог ЦВСНП МВД по Мордовии, младший лейтенант полиции Людмила Филиппова.

Педагоги «Лаборатории безопасности» рассказали школьникам о правилах поведения при управлении двухколесным транспортом.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские организовали для воспитанников детского оздоровительного лагеря познавательное мероприятие.

Источник: 13.мвд.рф