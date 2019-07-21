В Мордовии прокуратура оспорила сделку по передаче в аренду объектов водоснабжения и водоотведения

В Мордовии прокуратура оспорила в суде сделку по незаконной передаче в аренду муниципального имущества жилищно-коммунального назначения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрацией Торбеевского городского поселения были переданы в аренду индивидуальному предпринимателю 23 объекта водоснабжения со сроком эксплуатации свыше 10 лет, которые в силу требований действующего законодательства могут передаваться только по концессионному соглашению, призванному обеспечить более широкие по сравнению с арендой возможности реализации инвестиционных программ по модернизации и замене морально устаревшего оборудования на объектах жилищно-коммунального назначения.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru