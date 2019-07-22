В Мордовии полицейские разыскивают мужчину, который пропал без вести в 1993 году

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать мужчину, который более 20 лет назад пропал без вести.

В настоящее время стражи порядка устанавливают местонахождение Исхакова Вялиуллы Харисовича 1963 года рождения, являющегося уроженцем села Кривозерье Лямбирского района. В сентябре 1993 года указанный гражданин утратил связь с родственниками.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении пропавшего без вести мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83441) 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают жителя Мордовии, который несколько месяцев назад пропал без вести.

Источник: 13.мвд.рф