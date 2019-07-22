В Рузаевке 18-летний автомобилист без прав сбил 29-летнюю девушку

В Рузаевке 29-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 21 июля на улице Гражданской. 18-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21102, совершил наезд на 29-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. Выяснилось, что у парня нет водительского удостоверения. В отношении молодого человека были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Ельниковском районе в ДТП пострадала пьяная женщина.

Источник: гибдд.рф