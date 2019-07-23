Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС РФ по Мордовии Андреем Наумовым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся увеличения заработной платы пожарных и спасателей подразделений противопожарной и спасательной службы.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Мордовии стал отдельной темой беседы. Строительство данного объекта начнется в этом году. Нормативный документ о выделении денежных средств на проведение строительных работ уже подписан.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru