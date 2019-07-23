В Саранске прокуратура добивается устранения нарушений законодательства при реализации мясной продукции

В Саранске был привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель, который допустил нарушения законодательства при продаже мясной продукции.

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что в магазине индивидуального предпринимателя, расположенном на территории Пролетарского района города, находится на реализации мясная продукция без маркировочных ярлыков о наименовании и местонахождении производителя, наименовании товара, дате его изготовления, сроках годности и условиях хранения, а также сведений, позволяющих идентифицировать партию пищевой продукции.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru