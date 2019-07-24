Четыре жителя Мордовии пойдут под суд по обвинению в убийстве 17-летней давности

В Мордовии четырем местным жителям было предъявлено обвинение в убийстве, которое было совершено в 2002 году.

Преступление было совершено 22 июня 2002 года. Во дворе жилого дома, расположенного на территории Саранска, из огнестрельного оружия был убит 23-летний парень.

В августе прошлого года полицейские задержали двух участников указанного преступления. После этого удалось установить личности двух остальных злоумышленников, один из которых в настоящее время отбывает наказание за организацию и участие в преступном сообществе.

Стражами порядка было установлено, что убийство было совершено из-за раздела сфер влияния между преступными группами.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф