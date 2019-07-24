В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 23 июля на 20-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. 34-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки ИЖ, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки ВАЗ-2110, который в этот момент поворачивал налево.

Водитель мотоцикла доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Было установлено, что у мотоциклиста нет полиса ОСАГО. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Источник: гибдд.рф