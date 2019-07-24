Продукты в одну из школ Мордовии поставлял родственник директора

В Мордовии по требованию прокуратуры был признан недействительным договор на поставку продуктов питания в школу.

В январе нынешнего года гражданка, занимающая должность директора МБОУ «Большеполянская ООШ», заключила договор на поставку продуктов питания в образовательную организацию с индивидуальным предпринимателем, который является её супругом. О своей заинтересованности администрацию Кадошкинского муниципального района женщина до заключения договора не уведомила.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора на поставку продуктов питания.

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Источник: prokrm.ru