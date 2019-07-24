В Мордовии бывший сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений

В Мордовии бывший сотрудник исправительной колонии пойдет под суд по обвинению в совершении коррупционных преступлений.

В период с августа прошлого года по март нынешнего года обвиняемый, будучи сотрудником исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии, пронес для одного из осужденных учреждения не менее 25 мобильных телефонов и комплектующих к ним, за что получил денежное вознаграждение в размере 113,5 тыс. рублей.

Также за взятку в размере 6 тыс. рублей бывший сотрудник колонии передал осужденному наркотическое средство. В апреле нынешнего года за денежное вознаграждение в размере 45 тыс. рублей обвиняемый должен был пронести на территорию режимного объекта мобильный телефон и наркотическое средство, но не успел это сделать, поскольку был задержан стражами порядка.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru