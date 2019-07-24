В Мордовии судебные приставы арестовали транспорт одной из местных организаций за неуплату арендных платежей за пользование лесным участком.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП РФ по Мордовии были возбуждены исполнительные производства о взыскании с общества с ограниченной ответственностью задолженности за неуплату арендных платежей за пользование лесным участком на общую сумму более 2 млн рублей.

Должником-организацией не были приняты меры по погашению задолженности в добровольном порядке, по причине чего судебным приставом-исполнителем был наложен арест на транспортные средства и самоходную технику.

Арестованное имущество было изъято и передано на хранение в специализированную организацию.

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Источник: r13.fssprus.ru