В Краснослободском районе в ДТП с участием легковушки и трактора пострадали два человека

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 24 июля на 94-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». 40-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Авео», врезался в трактор марки МТЗ, который двигался в попутном направлении.

Водителю легковушки медицинская помощь было оказана на месте ДТП. 38-летняя пассажирка «Шевроле» доставлялась в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ». После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что в Саранске 36-летний автомобилист сбил 71-летнюю пенсионерку.

Источник: гибдд.рф