В Саранске 21-летний автомобилист сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Саранске 18-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное ДТП произошло поздним вечером 24 июля на территории Октябрьского района города. 21-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», во время движения по улице Ульянова допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «МЦРКБ». Медики оказали девушке необходимую помощь, после чего она была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф