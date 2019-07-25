В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили легковушку и самосвал, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль и самосвал, которые находятся в розыске.

Ранним утром 24 июля в Саранске инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили на улице Энгельса легковой автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 39-летнего мужчины. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Вечером того же дня на 21-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» был остановлен самосвал марки КамАЗ под управлением 50-летнего мужчины. Было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе был задержан пьяный автомобилист.

Источник: гибдд.рф