В Саранске 19-летний автомобилист сбил 35-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 35-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 26 июля на территории Октябрьского района города. 19-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Киа-Рио», совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «РКБ № 4».

Известно, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв.

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Источник: гибдд.рф