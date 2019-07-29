Пьяный автомобилист разъезжал по Саранску на машине, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного автомобилиста, разъезжавшего по городу на машине, которая находится в розыске.

Ранним утром 26 июля на улице Ботевградской сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки BMW. За рулем транспортного средства находился 23-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее автомобилист привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что свидетельство о регистрации машины и её номера находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф