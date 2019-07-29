Полицейские разыскивают уроженца Саранска, который более 40 лет назад пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Саранска, который несколько десятилетий назад пропал без вести.

Воронин Юрий Михайлович 1942 года рождения, являющийся уроженцем Саранска, в 1970-х годах уехал на заработки в Красноярский край. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

На нижней губе гражданина с правой стороны имеется шрам длиной около 1,5 см, также есть шрам на левой ноге ниже колена с внутренней стороны на икроножной мышце длиной около 10 см, имеется родинка на шее с правой стороны. Кроме того, гражданин имеет следы от ожогов в середине грудной клетки диаметром около 15 см и на тыльной стороне правой руки диаметром около 10 см.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-84-34, 29-90-23 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф