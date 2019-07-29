В МВД по Мордовии рассказали о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков

29 июля в пресс-центре ГУ МВД РФ по Мордовии состоялся брифинг, посвященный результатам работы органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотиков в регионе.

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зарегистрировано 441 преступление, связанное с незаконным оборотом подконтрольных веществ, а также 241 преступление, связанное с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

За первое полугодие стражи порядка изъяли из оборота более 10,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. По предварительно расследованным преступлениям и приостановленным уголовным делам было изъято более 16 кг запрещенных веществ.

10 июня стражи порядка изъяли около 2 кг марихуаны у 41-летнего жителя Саранска. 9 июля полицейские пресекли преступную деятельность 34-летнего гражданина, проживающего в Саранске, занимавшегося сбытом марихуаны. 18 июля сотрудники полиции изъяли у 39-летнего жителя Рузаевского района маковую солому массой около 1 кг.

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Источник: 13.мвд.рф