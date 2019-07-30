В Мордовии осужденные сыграли в мини-футбол с представителями администрации Рузаевского района

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии прошел товарищеский матч по мини-футболу между командой администрации Рузаевского района и командой осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.

В ходе матча, прошедшего в теплой и дружеской атмосфере, победу одержала команда осужденных.

Гости передали в дар осужденным спортивную экипировку.

Целями подобных соревнований являются привлечение осужденных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование воспитательной работы с заключенными, организация полезной занятости их свободного времени.

Также читайте о том, что футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 обыграла ФК «Спартак-2».

Источник: 13.fsin.su