Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева опубликовал первые приказы о зачислении абитуриентов очной и очно-заочной форм обучения на бюджетной основе.

Первыми ряды студентов пополнили те, кто будет учиться по целевому контракту, победители олимпиад, инвалиды и некоторые другие категории граждан.

3 августа выйдут приказы о зачислении на очную и очно-заочную формы обучения тех абитуриентов, которые поступают на общих основаниях. Следующие приказы будут опубликованы 8 августа.

По информации «Известий Мордовии».

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