28-летний житель Саранска отправится в тюрьму за покупку, хранение и сбыт наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в покупке, хранении и сбыте наркотиков.

Днём 26 октября прошлого года 28-летний житель Саранска, находясь возле дома №29, расположенного по адресу – улица Щорса, приобрел у своего знакомого марихуану массой более 34 г. 29 октября в квартире, расположенной в указанном доме, молодой человек продал другому знакомому часть упомянутого вещества массой более 9 г.

В конце ноября сотрудники правоохранительных органов задержали горожанина.

Ленинский районный суд Саранска избрал в отношении молодого человека меру наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru