В детском оздоровительном лагере УФСИН РФ по Мордовии состоялось закрытие смены

В детском оздоровительном лагере УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща» состоялось закрытие смены.

В течение трех недель в указанном лагере отдыхали и укрепляли здоровье более 100 детей сотрудников УФСИН РФ по Мордовии.

Ежедневно с детьми проводились самые различные мероприятия, среди которых конкурсы, концерты, спортивные соревнования, игры, дискотеки.

В течение всего периода работы лагеря дети занимались в кружках и любительских объединениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su