В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по нескольким видам спорта

В УФСИН РФ по Мордовии в рамках спартакиады осужденных прошли соревнования по нескольким видам спорта.

Указанные соревнования проводились на базе исправительной колонии №7. Осужденные состязались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине, гиревом спорте, прыжках в длину с места. В соревнованиях приняли участие 50 заключенных.

В беге на 100 метров лучшим стал Игорь Зенгер (ИК-4), он же дальше всех прыгнул в длину с места. В подтягивании на перекладине победу одержал Павел Чернышев (ИК-11).

В гиревом спорте в весовой категории до 80 кг первое место занял Александр Кунанченко (ИК-5), в весовой категории до 90 кг победу одержал Дмитрий Шнейдер (ИК-4), в весовой категории свыше 90 кг первое место занял Никита Фролов (ИК-7).

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Источник: 13.fsin.su