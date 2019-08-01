В Мордовии пойдет под суд виновник ДТП, в результате которого погиб подросток

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Лямбирского района, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло 11 июня нынешнего года на территории Лямбиря. 49-летний гражданин, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на обочину, где сбил двух подростков 2003 и 2005 годов рождения. От полученных телесных повреждений один из пострадавших скончался.

Материалы уголовного дела в отношении виновника ДТП в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф