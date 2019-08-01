В Мордовии два брата отправятся в тюрьму за незаконный оборот наркотиков

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении двух братьев, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств.

В июле прошлого года осужденные, находясь в Саранске, обнаружили наркотическое средство. Найденное вещество братья разделили между собой. Затем один из преступников продал родственнику наркотики. В ноябре сотрудники правоохранительных органов изъяли у одного из братьев сверток с запрещенными веществами.

Решением суда в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в отношении 5 лет лишения свободы, второй злоумышленник был приговорен к 4 годам тюремного заключения.

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Источник: mordovia.sledcom.ru