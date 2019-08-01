В Мордовии бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за совершение коррупционных преступлений

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений.

Представителями следственных органов было установлено, что в период с августа прошлого года март нынешнего года преступник, будучи сотрудником исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии, пронес для одного из осужденных более 20 мобильных телефонов и комплектующих к ним, за что получил денежное вознаграждение в размере 113,5 тыс. рублей. Также за взятку в размере 6 тыс. рублей злоумышленник передал заключенному наркотики. В апреле нынешнего года преступник был задержан при попытке пронести на территорию колонии наркотики и мобильный телефон. За эти противоправные деяния злоумышленник должен был получить денежное вознаграждение в размере 45 тыс. рублей.

Решением суда в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии была избрана мера наказания в виде 3,5 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru