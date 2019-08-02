На некоторых улицах Саранска 6 и 7 августа ограничат движение транспортных средств

В Саранске 6 и 7 августа на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 6 августа до 16:00 7 августа будет запрещено движение и стоянка транспортных средств по следующим адресам: по ул. Кочкуровской от стадиона «Мордовия Арена» до дублера ул. Севастопольской, по дублеру ул. Кочкуровской на участке от дома № 11 по ул. Кочкуровской до дома № 2 по проспекту Российской Армии, по автодороге ко входу стадиона «Мордовия Арена» (в районе правого берега р. Инсар). Также ограничение будет действовать на следующих парковках: прилегающей ко входу стадиона «Мордовия Арена» (в районе правого берега р. Инсар), с западной стороны гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, 5).

Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения соревнований по велосипедному спорту.

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Источник: adm-saransk.ru