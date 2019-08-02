В Мордовии после вмешательства прокуратуры работникам детских садов выплатили задолженность по зарплате

В Мордовии после вмешательства прокуратуры сотрудникам детских садов была выплачена задолженность по заработной плате.

Ковылкинской межрайонной прокуратурой было установлено, что 450 сотрудников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» не получили заработную плату за июнь нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 5,6 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

В отношении директора МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru