В Ардатовском районе ДТП унесло жизнь 40-летнего мотоциклиста

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 40-летний мотоциклист.

Указанное происшествие произошло днём 4 августа на территории села Каласево. По предварительной информации, 40-летний водитель мотоцикла марки «Днепр» в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Мотоциклист был доставлен в больницу. В медицинском учреждении мужчина скончался.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф