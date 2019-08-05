В Мордовии жителя Оренбурга осудили за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Оренбурга, который оскорбил транспортных полицейских и применил в их отношении насилие.

В конце прошлого года в пассажирском поезде, следовавшем из Москвы в Оренбург, 24-летний житель Оренбурга нарушал общественный порядок, по причине чего ему было отказано в проезде. Сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте обратились к молодому человеку с требованием пройти в дежурную часть. В ответ на это парень публично оскорбил одного из стражей порядка, а также несколько раз ударил по лицу другого полицейского.

Решением суда в отношении жителя Оренбурга была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Саранске предпринимателя осудили за совершение нескольких краж.

Источник: vk.com/club150165597