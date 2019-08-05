В Мордовии водитель иномарки, превысивший скорость, отправил себя и своего пассажира в реанимацию

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого на больничной койке оказались два человека.

Указанное происшествие произошло вечером 4 августа на 69-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительным данным, 45-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки и его пассажир были госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии произошло смертельное ДТП.

Источник: гибдд.рф