В Рузаевке в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадали 47-летний мужчина и 13-летняя девочка

В Рузаевке произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадали мужчина и несовершеннолетняя девочка.

ДТП произошло утром 4 августа на Школьном бульваре. По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ИЖ, при выезде на главную дорогу не предоставил право первоочередного проезда мотоциклу марки «Хонда», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

47-летний водитель мотоцикла и его 13-летняя попутчица доставлялись ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Было установлено, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения. Кроме того, мужчина ехал без мотошлема. Также выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Мордовии произошло смертельное ДТП.

Источник: гибдд.рф