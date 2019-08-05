В Зубово-Полянском районе водитель грузовика устроил ДТП, в котором пострадал подросток

В Зубово-Полянском районе по вине водителя грузового автомобиля произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний подросток.

ДТП было зафиксировано днём 2 августа на 462-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 27-летний парень, находившийся за рулем грузовика марки «ДАФ», не смог удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство протаранило легковой автомобиль марки «Шкода» и кроссовер марки «Мазда», которые остановились впереди.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир легковушки. Подросток был госпитализирован в ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ».

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Источник: гибдд.рф