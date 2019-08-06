В Саранске 6 сентября на некоторых улицах ограничат движение транспортных средств

В Саранске 6 сентября на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 16:00 до 23:00 6 сентября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по следующим адресам: по ул. Коммунистической от пр. Ленина до ул. Волгоградской, по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко, по проспекту Российской Армии, по ул. Рабочей от ул. Советской до ул. Коммунистической и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей, по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической, по дублерам ул. Севастопольской от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны).

Причиной введения указанных ограничений является проведение футбольного матча между молодежными сборными России и Сербии.

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Источник: adm-saransk.ru