В Мордовии житель Калужской области пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких краж

В Краснослободске суд вынесет приговор в отношении 37-летнего жителя Калужской области, который обвиняется в совершении нескольких краж.

В мае 2017 года 37-летний обвиняемый, отбыв наказание в исправительной колонии, остался в Мордовии. Не имея постоянного места жительства и работы, мужчина стал совершать преступления. В период с мая по июль прошлого года гражданин совершил пять краж и одно мелкое хищение из домов жителей Краснослободска. Обвиняемый похищал деньги, продукты, велосипеды, бытовую технику. Кроме того, в мае минувшего года житель Калужской области противозаконно проник в дом женщины, проживающей в Краснослободске, дабы распить спиртное.

В декабре прошлого года обвиняемый был задержан в Москве.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Калужской области находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru