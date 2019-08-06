С сотрудниками исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии проводится психокоррекционная работа

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии проводится психокоррекционная работа с личным составом.

Одним из направлений психотерапевтической работы является песочная терапия, которая используется в качестве психодиагностического инструмента.

При работе с песком выявляются наличие внутренних конфликтов, уровень и направленность агрессии, конфликты со значимыми и близкими, потенциальные ресурсные возможности

Занятия с песком позволяют освободиться от всего, что беспокоит и волнует. На подсознательном уровне достигается спокойствие и равновесие.

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Источник: 13.fsin.su