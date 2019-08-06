С сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии был проведен тренинг по профилактике синдрома эмоционального выгорания

Психологи лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии провели тренинг по профилактике синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности с личным составом.

Проведение указанной профилактической работы с личным составом является актуальным, поскольку сотрудники УИС из-за специфических факторов службы подвержены синдрому профессионального выгорания. Повышенная ответственность в деятельности может стать причиной утраты эмоциональной и физической энергии.

После проведенных занятий наблюдается повышение работоспособности, а также снижение уровня негативных эмоциональных состояний.

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Источник: 13.fsin.su