В одной из колоний Мордовии были проведены соревнования по нескольким видам спорта

В исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования по нескольким видам спорта.

В рамках плана выходного дня были проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, прыжкам на скакалке, шестиборью и перетягиванию каната.

Лучший результат по всем дисциплинам показала команда отряда №1.

Осужденные, занявшие призовые места, были награждены грамотами и сладкими подарками.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su