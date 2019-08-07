Жительница Лямбирского района пойдет под суд по обвинению в краже денег у знакомой

В Лямбирском районе суд вынесет приговор в отношении 55-летней местной жительницы, которая обвиняется в похищении денежных средств с банковского счета своей знакомой.

15 июня нынешнего года 55-летняя обвиняемая гостила у своей 64-летней знакомой. Женщины распивали спиртные напитки. В определенный момент из кармана куртки старшей участницы застолья выпал кошелек, в котором находились банковская карта и листок с указанным пин-кодом. Гостья похитила платежное устройство и запомнила пин-код. Хозяйка жилья ничего не заметила. Вечером того же дня обвиняемая сняла с банковского счета своей знакомой 15 тыс. рублей. Деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф