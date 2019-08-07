В одной из колоний Мордовии прошли соревнования по нескольким видам спорта

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла спартакиада, посвященная празднику спорта и здорового образа жизни.

Соревнования проходили по пяти основным дисциплинам, среди которых прыжки в длину, прыжки на скакалке, челночный бег, приседание и отжимание.

Лучшими стали представители первого, второго и пятого отрядов.

Также в рамках мероприятия осужденные женщины подготовили яркое выступление черлидеров.

Победители соревнований принесли дополнительные баллы своему отряду в конкурсе «Лучший отряд».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su