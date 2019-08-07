В Мордовии 156 должностных лиц понесли ответственность за нарушение законодательства в сфере собственности

В Мордовии за нарушение законодательства в сфере собственности 156 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Указанные лица были привлечены к ответственности в период с января по июнь нынешнего года.

По инициативе прокуроров в суде было оспорено 13 незаконных сделок по передаче на бесконкурсной основе находящихся в государственной и муниципальной собственности нежилых помещений площадью более 1000 кв. м, неправомерному предоставлению 74 объектов жилищно-коммунального назначения в аренду и безвозмездное пользование, а не по концессионным соглашениям.

Были приняты меры к пресечению факта незаконного предоставления администрацией Ельниковского муниципального района, находящегося в водоохранной зоне земельного участка с видом разрешенного использования для производственной деятельности.

По искам прокуратуры судом были признаны недействительными отдельные положения договоров аренды земельного участка, устанавливающие запрет на его передачу в субаренду без письменного согласия арендодателя.

Защита государственных и общественных интересов прокурорами осуществлялась и путем предъявления виндикационных исков. По инициативе прокурора Ленинского района Саранска в суд было направлено исковое заявление об истребовании из чужого незаконного владения индивидуального предпринимателя самовольно занятого земельного участка площадью 65 кв. м.

Также прокурорами пресекались факты ненадлежащего учета муниципального имущества, его неэффективного использования, неправомерного владения после истечения срока действия договоров аренды, бездействия органов местного самоуправления по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. После прокурорского вмешательства органами местного самоуправления были приняты меры к взысканию задолженности за использование муниципального имущества в размере около 13 млн рублей, признано право муниципальной собственности на 19 земельных участков.

В общей сложности за отчетный период прокурорами было выявлено 643 нарушения закона, для их устранения принесено 37 протестов, предъявлено 42 иска, внесено 173 представления.

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Источник: prokrm.ru