В Мордовии 45-летняя женщина и 35-летний мужчина стали жертвами интернет-мошенников

В Мордовии 45-летняя женщина и 35-летний мужчина были ограблены неизвестными интернет-мошенниками.

Недавно 45-летная жительница Ковылкинского района в одной из социальных сетей получила сообщение со страницы своего знакомого с просьбой одолжить 2,5 тыс. рублей. Женщина перечислила денежные средства на указанный в упомянутом сообщении банковский счет. Спустя некоторое время гражданка узнала о том, что аккаунт её знакомого был взломан мошенниками.

Аналогичным путем был ограблен 35-летний рабочий из Саранска. Мужчина лишился 10 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф