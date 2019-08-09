В Мордовии врач пойдет под суд по обвинению в смерти 6-летнего пациента

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении врача, обвиняемого в смерти 6-летнего пациента.

6 февраля прошлого года 6-летнему пациенту ООО КИМ «Спектр» под общим наркозом была проведена хирургическая операция по удалению аденоидов. Из-за ухудшения состояния ребенка в палате ему проводились реанимационные мероприятия, но эти меры никоим образом не изменили ситуацию. В итоге на реанимобиле мальчик был доставлен в ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», где в тот же день умер от отёка, набухания головного мозга, отёка лёгких.

В ходе проведения проверки было установлено, что смерть малолетнего пациента является результатом того, что не было организовано должного наблюдения за состоянием ребенка после окончания анестезии до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма.

Материалы уголовного дела в отношении анестезиолога-реаниматолога ООО КИМ «Спектр» находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии в результате несчастного случая погиб 49-летний мужчина.

Источник: mordovia.sledcom.ru