В Саранске 11-летний школьник оказался на больничной койке после ссоры с приятелем

В Саранске 11-летний школьник распылил газовый баллончик в лицо своему приятелю.

Указанный инцидент произошел 2 августа в одном из дворов Саранска. Два 11-летних мальчика поссорились. Один из участков ссоры решил доказать свою правоту с помощью газового баллончика, который он распылил в лицо оппоненту.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц города. Медики диагностировали у ребенка химические ожоги глаз.

По информации «Известий Мордовии».

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