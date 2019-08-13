В Саранске был задержан 36-летний мужчина, который находится в федеральном розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске.
Ранним утром 10 августа дежурный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования в Октябрьском районе Саранска, заметил группу дерущихся молодых людей.
Стражи порядка пресекли указанный конфликт, а также вызвали скорую медицинскую помощь.
Выяснилось, что один из участников драки 36-летнего возраста был объявлен в федеральный розыск УФСИН РФ по Мордовии из-за того, что не прибыл к месту отбывания наказания.
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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia