В Мордовии был задержан житель Самарской области, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего жителя Самарской области, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте задержали 18-летнего жителя Самарской области, являющегося пассажиром поезда, курсировавшего из Москвы в Челябинск. В ходе личного досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали 7 свертков с синтетическими наркотиками массой более 660 г. Известно, что парень намеревался сбыть запрещенные вещества в Самаре.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники полиции изъяли гашиш у жителя Рузаевки.

Источник: vk.com/club150165597