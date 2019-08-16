Для слушателей учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были организованы практические занятия

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии организовали практические занятия со слушателями младшего начальствующего состава, проходящими обучение по программе профессионального обучения.

Опытные сотрудники, которые имеют большой практический стаж, подробно рассказали о работе специального подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

Особое внимание было уделено специальному транспортному средству и организации службы караула по конвоированию.

Слушатели увидели, как организуется и проводится этапирование осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su